Житомирські десантники збили на Харківщині вертоліт окупантів Ка-52

У Харківській області окупанти недорахувались чергового гелікоптера. Його знищили українські захисники за допомогою польського ПЗРК.

Житомирська 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України знищила черговий ворожий вертоліт, який помітили у небі над Харківською областю. Техніку окупантів збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

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Завдяки ПЗРК, який розроблений у Польщі, наші захисники збили Ка-52 "Алігатор" – гелікоптер за 16 мільйонів доларів, який вважається командирським.

Так, Ка-52 – це російський бойовий гелікоптер, який використовується як командирська машина армійської авіації.

Схоже, що окупанти залишилися ще без однієї командирської одиниці. Адже українські захисники вправно збили елітний вертоліт.

Сьогодні, 11 травня, на Харківщині, підрозділом протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Перун" був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!

– написали у відомстві.

Ліквідувати ворожу техніку вдалося завдяки польському ПЗРК "Перун" – надсучасному ракетному комплексу, який лише кілька років з'явився на польському військовому ринку. Він відповідає всім сучасним вимогам світового рівня ПЗРК такого класу й перевершує більшість із них.

Для боротьби з усіма російськими гелікоптерами або низьколітаючими літаками "Перун" є кращим порівняно з "Іглою", яку частіше використовують українці, щоб боронити свою землю.

Втрати ворога далі збільшуються

За 77 днів війни Росії з Україною окупанти втратили десятки тисяч своїх бійців та тисячі одиниць техніки. За даними Генерального штабу Міністерства оборони України, за час повномасштабного вторгнення росіяни втратили:

26350 одиниць особового складу;

1187 танків;

2856 бойових броньованих машин;

528 артилерійських систем;

185 реактивних систем залпового вогню;

87 одиниць протиповітряної оборони;

199 літаків;

160 вертольотів;

390 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;

94 крилаті ракети;

12 кораблів та катерів;

1997 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

41 одиницю спеціальної техніки окупантів.

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