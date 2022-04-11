Житомирські десантники знищили 5 танків противника, серед яких командирський

У 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ є справжні майстри зі знищення ворожої бронетехніки Лише 2 дні знадобилось нашим захисникам, аби утилізувати 5 танків – з яких один командирський

Таким досягненням похвалились воїни 3-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюк. Танки загарбників вони знищили на одному з важливих напрямків.

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Знищену ворожу техніку десантники показали на відео

Ба більше, військові навіть зняли відеодоказ: один із захисників детально розповів, як саме вони розправились з ворогами і перетворили їхній бронетранспорту на купу брухту. Також він познайомив глядачів зі своїми бойовими товаришами, на рахунку яких – "впольовані танки".

Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо перемогу,

– пообіцяли у Командуванні Десантно-штурмових військ.

Зазначимо, що лише напередодні українські військові знищили зі "Стугни-П" 3 російські бронемашини. Це досягнення записали на свій рахунок воїни 81-ої аеромобільної бригади.

Дивіться відео зі знищеними ворожими танками: