Життя буде несолодким: у Росії хочуть ввести держмонополію на цукор

У Росії підготували законопроєкт про введення державної монополії на виробництво цукру. Стосується він і обігу.

Законопроєкт вже внесли у Держдуму. Його авторами стали депутати від "Ліберально-демократичної партії", повідомляють російські ЗМІ.

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Зауважимо, що раніше у Росії обмежили продаж цукру, солі та масла. Це відбулося після того, як західні країни почали запроваджувати проти держави-агресорки.

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