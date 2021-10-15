Життя після коронавірусу та правила для українського бізнесу: цікаві факти про Шрі-Ланку

Нещодавно в Торгово-промисловій палаті України відбулася зустріч представників українського бізнесу з делегацією зі Шрі-Ланки, яку очолював міністр регіонального розвитку країни Тарака Баласурія.

Нарада проходила в рамках вересневого офіційного візиту ланкійської делегації до України. 24 канал поспілкувався з міністром регіонального розвитку Шрі-Ланки Тарака Баласурія про нові напрямки співробітництва з Україною та відновлювальну енергетику.

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Що ви можете сказати про економічну стратегію Шрі-Ланки?

Шрі-Ланка традиційно займається вирощуванням сільськогосподарської продукції. Шрі-Ланка важлива через своє розташування. Країна розташована в унікальному місці, і тому ми можемо впливати на логістику світової торгівлі.

Який обсяг торгівлі між Україною та Шрі-Ланкою Згідно з даними Держкомстату, загальний товарообіг між Україною та Шрі-Ланкою за 2020 рік склав 72,3 мільярда доларів. Український експорт складають зерно, овочі, жири та олії, а ланкійський – кава та чай.

У нас поруч є Індійський субконтинент, де мешкають 1,5 мільярда людей. Це досить значний ринок світового масштабу.

Існує багато проєктів, де можна поглибити співпрацю України та Шрі-Ланки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також Шрі-Ланка бачить перспективними такі сфери, як гірничодобувна промисловість та інформаційні технології. Нині робимо наголос на розвитку людського капіталу молоді, зацікавленої інформаційними технологіями. Усі ці речі допоможуть Шрі-Ланці в період після пандемії коронавірусу.

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Чи є у Шрі-Ланки власна зелена угода?

У нас є Національно-визначені внески до Паризької кліматичної угоди, які були оновлені цього року. Одна з цілей – отримати вуглецеву нейтральність до 2060 року. Також передбачено збільшити ліси країни на 32% до 2030 року. Я думаю, що до 2040 року в нас переважатимуть електромобілі.

Тарака Баласурія та заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік / Фото МЗС України

Ми також зацікавлені у розвитку технології акумуляторів. Триває активний рух саме до відновлюваних джерел енергії, наприклад, сонячної енергії та гідроенергетики.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков та міністр регіонального розвитку Шрі-Ланки Тарака Баласурія / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Які перспективи енергетичної співпраці з Україною?

У нас немає газу на Шрі-Ланці. Ми експортуємо нафту через Сингапур, а також з Близького Сходу. Наразі наша головна мета полягає в тому, щоб перейти на відновлювану, а не на викопну енергію. Наша країна та наш президент розробили дуже детальний вищезгаданий план щодо кліматичного переходу згідно з Паризькою угодою, розрахований на 2021-2030 роки.

Яка історія дипломатичних відносин між Шрі-Ланкою та Україною Шрі-Ланка – це колишня колонія Великої Британії, яка здобула незалежність у 1948 році. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка визнала незалежність України 12 лютого 1993 року. З того часу встановлено дипломатичні відносини. Посольство Шрі-Ланки в Туреччині акредитоване також і в Україні та Грузії. Шрі-Ланка входить до складу Посольства України в Індії.

Скільки студентів зі Шрі-Ланки навчається в Україні?

Я не впевнений, скільки саме зараз студентів перебувають в Україні. Але я знаю, що в цій частині світу є багато вихідців зі Шрі-Ланки, наприклад, у Латвії та загалом у Східній Європі. Тому що тут дуже гарна система освіти. Ми також шукаємо освітніх партнерів, які приїдуть до Шрі-Ланки. Особливо тих, які вивчають високі технології.

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Зустріч з міністром регіонального розвитку Шрі-Ланки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Яке місце посідає Шрі-Ланка у міжнародній торгівлі?

Ми віримо в систему, засновану на законах. Ми завжди виступали за свободу мореплавства. І ми будемо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб зберегти свободу мореплавства та дотримання верховенства права. Наша країна співпрацювала з міжнародною спільнотою, наприклад з питань боротьби з сомалійськими піратами, щоб забезпечити безпеку не тільки кораблів Шрі-Ланки.

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Порт у Шрі-Ланці / Фото Financial Times

Чому важливий проєкт "Портове місто Коломбо"?

Це буде великий фінансовий центр. Місто площею у 500 гектарів із використанням найсучасніших технологій. Воно матиме лікарні, міжнародні школи, а також компанії з усього світу.

Яким буде "Портове місто Коломбо":

Ми будемо використовувати його для бізнесу. Питання, пов'язані з цим проєктом, регулює Економічна комісія, а в травні було проголосовано створення виключної економічної зони "Коломбо Порт Місто".

За словами прем'єр-міністра Шрі-Ланки Махінди Раджапаксе, проєкт "Портове місто Коломбо" зможе залучити до країни інвестиції обсягом у 15 мільярдів доларів, а також забезпечить роботою 200 тисяч осіб на наступні 5 років. "Портове місто Коломбо" входить до складу китайської ініціативи "Один пояс, один шлях". Це зможе покращити економічні показники: якщо у 2014 році Шрі-Ланка була на першому місці у Південній Азії в рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу, то вже 2019-го стала четвертою (85 та 99 місце у світі відповідно).

Через те, що Шрі-Ланка – соціалістична країна, то існує багато нормативних актів. Ми хочемо скасувати частину правил, щоб вести бізнес тут було набагато легше. Сподіваймося, що й для українського бізнесу також.

Представники Торгово-промислової палати України та делегація зі Шрі-Ланки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал