Життя після окупації: як зараз виглядає Макарів і де ховають вбитих мешканців

Українські війська звільнили селище міського типу Макарів на Київщині, але російські загарбники продовжують щодня обстрілювати його.

На сьогодні люди не можуть пересуватися вулицями Макарова, тому що в будь-який момент біля них може вибухнути міна чи снаряд.

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Не можна ходити по Макарову, бо йдуть бомбардування… Виходиш зранку, а за 200 метрів горить хата. Повертаєш в інший бік, там теж горить,

– розповідає житель селища.

Церкви залишилися цілими

Більшість житлових будинків та магазинів уже зруйновано, а навколо них розкидані уламки скла та меблів. На дорогах та городах – величезні вирви від вибухів. На щастя, дві церкви залишися цілими. "Це Бог, як кажуть, береже їх", – говорять місцеві.

Новини та свіжу інформацію про події мешканці слухають по радіо.

Я оце слухаю про Маріуполь… Що 90% будівель там уже немає. І кажуть, що людей не можуть поховати… Це горе!

– бідкається мешканець Макарова.

Вбитих ховають на городах

У самому смт люди теж гинуть під обстрілами просто на вулицях, адже Росія бомбить увесь Макарів, попри те, що там знаходиться. "Дочку знайомого вбили. Вона якраз йшла, і був вибух на мосту…" – каже макарівець.

Хоронити померлих родичів та знайомих нема де, бо кладовище, так само як і селище, весь час під ударами.Тому жителі копають могили на городах біля будинків.

У нас багато людей уже поховано на городах… На кладовище нема як їхати, і там страшно,

– розповідає житель селища.

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