Життя після окупації: як зараз виглядає Макарів і де ховають вбитих мешканців
Джерело:Український свідок
Українські війська звільнили селище міського типу Макарів на Київщині, але російські загарбники продовжують щодня обстрілювати його.
На сьогодні люди не можуть пересуватися вулицями Макарова, тому що в будь-який момент біля них може вибухнути міна чи снаряд.
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Не можна ходити по Макарову, бо йдуть бомбардування… Виходиш зранку, а за 200 метрів горить хата. Повертаєш в інший бік, там теж горить,
– розповідає житель селища.
Церкви залишилися цілими
Більшість житлових будинків та магазинів уже зруйновано, а навколо них розкидані уламки скла та меблів. На дорогах та городах – величезні вирви від вибухів. На щастя, дві церкви залишися цілими. "Це Бог, як кажуть, береже їх", – говорять місцеві.
Новини та свіжу інформацію про події мешканці слухають по радіо.
Я оце слухаю про Маріуполь… Що 90% будівель там уже немає. І кажуть, що людей не можуть поховати… Це горе!
– бідкається мешканець Макарова.
Вбитих ховають на городах
У самому смт люди теж гинуть під обстрілами просто на вулицях, адже Росія бомбить увесь Макарів, попри те, що там знаходиться. "Дочку знайомого вбили. Вона якраз йшла, і був вибух на мосту…" – каже макарівець.
Хоронити померлих родичів та знайомих нема де, бо кладовище, так само як і селище, весь час під ударами.Тому жителі копають могили на городах біля будинків.
У нас багато людей уже поховано на городах… На кладовище нема як їхати, і там страшно,
– розповідає житель селища.
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