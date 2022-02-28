Життя продовжується: волонтер і медсестра одружилися у п'ятий день війни

Вже 5 днів Україна мужньо обороняється від російських окупантів. Однак у ці складні дні війни є місце й романтиці. Однією з таких подій стало одруження 28 лютого волонтера і медсестри.

Війна, яку веде Росія, забирає життя мирних українців. Однак під звуки обстрілів народжуються діти, а дорослі поєднують свої долі. Про один із таких випадків розповіла у мережі директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олена Єфіменко.

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Одруження у 5-ий день війни

Життя продовжується! Саме цими словами я привітала молодят, які на 5 день війни вирішили одружитися,

– розповіла Єфіменко.

Поєднати свої долі у такий непростий час вирушили медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні Марія та IT-спеціаліст і волонтер Дмитро.



На 5-ий день війни одружилися волонтер і медсестра / Фото Олени Єфіменко

Вони кохають один одного! І ніщо не може змінити їхні плани, навіть війна, – наголосила директорка департаменту. Вона додала, що, мабуть, не про таке весілля вони мріяли, однак їхні очі світяться щастям: "І ці очі чітко знають, що любов переможе війну! І по-іншому не може бути, адже уже завтра весна".

На незвичному весіллі пари були лікарі, медсестри, керівник лікарні.

Редакція 24 каналу вітає Марію та Дмитра з одруженням! Бажаємо любові й жити у вільній і мирній країні.

Одруження у час війни: дивіться відео