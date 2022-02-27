Життя триває: у Маріуполі під звуки бомб народжуються діти
27 лютого 2022 , 21:05Читать новость на русском
Джерело:TV7 Маріуполь
У Маріуполі, попри обстріли, в сховищі пологового будинку народжуються дітки.
Показали фото новонароджених у підвалі на Лівобережжі діток.
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До речі, поки у Києві 26 лютого лунав сигнал повітряної тривоги, в метро народилась дитинка. Пологи пройшли добре та на світ з'явилася дівчинка. Назвали Мією.Бажаємо малюкам рости здоровими та більше ніколи не бачити війни!
Дітки, народжені під звуки бомб / Фото TV7 Маріуполь: