І жива сила, і техніка: на Запоріжжі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 18 травня ЗСУ на Запоріжжі знищили живу силу окупантів та їхню техніку. Загалом вони ліквідували понад 60 росіян.

Сили оборони Запорізького краю продовжують злагоджено працювати і завдавати ворогу втрат. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв 19 травня.

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Протягом минулої доби українські захисники знищили:

61 одиницю особового складу (20 – знищили та 41 – поранили);

3 одиниці бойових броньованих машин;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 безпілотник.

Загалом у Запорізькій області тривають бої за основні напрямки та навколо них. Місцями відбуваються зіткнення.

Російська пропаганда на Запоріжжі

Російські пропагандисти продовжують вести інформаційну війну. 18 травня на кремлівських ресурсах з'явилася інформація про те, що 11 травня на Хортицю прилетіло дві ворожі ракети, які начебто повинні були влучити в неіснуючу базу іноземних військових.

Ба більше, колаборанти заявили, що після авіаудару з острова виїхали 12 автомобілів швидкої допомоги, а рух перекрили.

Насправді відомо, що другий обстріл Хортиці стався 12 травня. Він був здійснений по заповідній території, на якій немає жодної будівлі. Тому внаслідок того обстрілу жодна людина не постраждала.

Анатолій Куртєв звернувся до жителів Запоріжжя з проханням бути уважними та не вірити в брехню ворогів.

Тож ще раз прошу вас бути уважними, не довіряти хворій фантазії зрадників і перевіряти усю інформацію, яку ви споживаєте,

– мовиться в повідомленні.

Загальні втрати ворога станом на 19 травня

особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засобів ППО – 93 (+2) одиниці;

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилатих ракет – 103 (+1) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

За даними Генштабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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