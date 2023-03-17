ЖК "Малинки" отримає електропостачання, коли забудовник під'єднає дім до мережі, – ДТЕК

Позиція ДТЕК з'явилася на офіційному сайті оператора 17 березня.

До теми Мешканці одеського ЖК "Малинки" побоюються, що ДТЕК "відріже" постачання електрики

ДТЕК виконав свої зобов’язання перед ТОВ "СК Фамільний дім"

Щоб забезпечити мешканців ЖК "Малинки" надійним електропостачанням забудовник має завершити роботи в частині своїх зобов’язань. Як тільки технічні умови зі сторони забудовника будуть повністю виконані, клієнти отримають надійне електропостачання за постійною схемою,

– йдеться у повідомленні ДТЕК

Відомо, що ДТЕК Одеські електромережі відповідно до технічних умов здійснив технічні заходи, необхідні для підключення житлового будинку за постійною схемою та забезпечив проєктну потужність. Тепер забудовник ТОВ "СК Фамільний дім" має завершити свої роботи в частині приєднання, а саме – під'єднати кабельні лінії до другого вводу в трансформаторній підстанції, що живить будинок.

ДТЕК готовий надати доступ та сприяння для якнайшвидшого виконання технічних умов забудовником. Після завершення всіх робіт мешканці ЖК "Малинки" отримають другу категорію надійності електропостачання, тобто 2 джерела живлення будинку, як це передбачено проєктною документацією, зазначає оператор.