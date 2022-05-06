Жодна мобілізація не врятує Росію, але є інший вихід

Росії не потрібна мобілізація, ні явна, ні прихована. Потрібне негайне припинення бойових дій в Україні, виведення військ із окупованих територій та переговори про зняття санкцій.

Становище Росії погіршується щодня

Кожного нового дня війни атаки на позиції української армії, бомбардування та ракетні обстріли українських міст погіршують становище Росії, погіршують переговорні позиції, посилюють ізоляцію та економічну кризу.

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Зараз усі зайняті ворожінням – чи оголосить Путін про "перемогу", про приєднання новоокупованих територій до Росії, чи оголосить він формально війну і чи оголосить про повноцінну мобілізацію.

Мені здається оголошення повноцінної мобілізації малоймовірним. Після тридцяти років, коли служба в армії була, за фактом, добровільною для привілейованих соціальних груп закликати сотні тисяч молодих людей на реальну та малопопулярну війну було б надто сміливо.

Путін та його оточення діють зазвичай боягузливо, воліючи не ризикувати, нападати лише на тих, кого вважають свідомо слабкими. Швидше за все почнуть мобілізацію приховано, без спеціального анонсу.

З іншого боку, якщо рішення прийматиметься так само неадекватними та некомпетентними людьми, що приймали рішення про напад на Україну – все може бути…

Мобілізація не врятує

Проте, ворожіння "оголосить - не оголосить" не повинно відволікати від найважливіших речей. Росії не потрібна мобілізація, ні явна, ні прихована. Тільки російські збитки від війни – не рахуючи вбитих українських дітей, жінок, мирних громадян, солдатів – вже величезні.

Понад десять тисяч російських солдатів вже загинули на війні (насправді в два рази більше лише згідно з консервативною оцінкою ЗСУ – ред.) – додавати до них ще тисячі вбитих, оголошуючи мобілізацію – ще один злочин.

Економічна криза, викликана війною, вже дуже глибока, але, головне, економічні кризи, навіть швидкі, розвиваються повільно – і майже всі погані наслідки для російської економіки ще далеко попереду. Для тих, хто любить Росію питання зараз - не про мобілізацію, а про те, як припинити війну, вивести війська та домовитися про скасування хоча б частини санкцій.

Росія у дуже важкій ситуації, але є одна перевага – на відміну від України, США, ЄС, Японії, Китаю та всіх інших країн. Росія може припинити цю війну будь-якого дня, прямо сьогодні.

Оголосити про припинення вогню, почати виведення військ та запропонувати переговори про умови миру, компенсацію збитків, завданих Україні, та поступове скасування санкцій. Це можна зробити будь-якої миті і це саме те, що потрібно, на користь Росії, зробити.

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