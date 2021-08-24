Жодна мова не дає гарантії, – Тайлер Андерсон відповів, чи існують алгоритми успіху в ютубі

Не варто давати гарантії тим, хто має намір створювати україномовний канал на ютубі, нібито вони зароблять на цьому гроші. Адже різні ніші вже зайняті багатьма людьми.

Водночас не можна сказати, що ті відеоблогери, які створюють свій канал російською, мають більше успіху. Про це в ефірі 24 каналу розповів запорізький блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон, який має канал Geek Journal.

Цікаво В Україні розробили тест, який визначить рівень української мови: як його пройти

За його словами, в таких створювачів контенту, можливо, є більше шансів на майбутній розвиток, але не на успіх.

Жодна мова не гарантує місце у статистиці

Навіть якщо хтось створює канал російською, англійською чи турецькою мовами, то це все одно не гарантує місце у статистиці.

Виходить, що жодна мова не дає вам гарантії якогось успіху – маленького чи великого,

– зазначив Тайлер Андерсон.

Він розповів, що неодноразово бачив якісні англомовні канали по 5 тисяч підписників, які існують 10 років. "Англійська мова, як найпопулярніша у світі, не допомогла", – сказав відеоблогер.

Варто прочитати Від звичайного архіву до 1 мільйона підписників: як ютуб 24 каналу отримав "золоту кнопку"

Міфічні алгоритми ютубу, як відзначив Тайлер Андерсон, можуть комусь допомогти, а комусь – ні. Вони теж не є гарантією успіху.

Тайлер Андерсон розповів про успіх в ютубі: дивіться відео