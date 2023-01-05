Жодна розвідка не давала шансу, що Україна вистоїть у війні, – Данілов

Західні розвідки думали, що після повномасштабного вторгнення Росії Україна не вистоїть у війні. Однак вони просто не знали, які насправді українці.

Представники "різних спецструктур" країн-партнерів приїжджали до Києва та прогнозували окупацію України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Розвідки не давали Україні й "шансу"

Розповідали, нібито буде ліквідація вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори. Данілов пояснював союзникам, що нічого такого не буде.

Я їм відповідав, що ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння: жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова "зовсім",

– каже секретар РНБО.

Він додав, що на кожній зустрічі партнери попереджали про загрози для влади, тому завжди пропонували евакуацію. Данілов зазначив, що росіяни наївно планували до 7 березня захопити Київ та Лівобережжя України.

У лютому можливе загострення

Данілов попередив, є багато маркерів, які свідчать, що в лютому росіяни можуть спробувати загострити ситуацію на фронті.

Однак Україна готується до будь-якого розвитку подій. Зокрема, кілька разів на тиждень проводять засідання Ставки Верховного головнокомандувача для оцінки ситуації.