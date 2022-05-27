Жодна зі сторін не просувається вперед, – радник міністра внутрішніх справ

Наразі ситуація на фронті залишається стабільною. Перевагу не отримала жодна сторона.

Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, на деяких напрямках ми контратакуємо. Наприклад на Харківщині й частково на Луганщині.

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"Є гарячі точки, де ми, за даними Генштабу, відбили 12 атак. Це напрямок Сєвєродонецька. Ми повинні розуміти, що станом на зараз ситуація є сталою. Жодна зі сторін не просувається вперед. Тому констатую, що наразі все стабільно. Ми можемо сказати, що ситуація не змінилася ні в один, ні в другий бік", – розповів Смірнов.

Потрібно зачекати на озброєння

З'явилася інформація, що українські військові відступають з Лиману, що на Донеччині. Це може бути певною стратегією оборони, коли, як сказав Смірнов, навіть відступатимемо від певних населених пунктів, то це буде правильним.

У нас зараз стратегія не на освоєння умовних територій, а на завдання якомога більшої шкоди противнику. Нам потрібно почекати, коли підійде важке озброєння, підготуємо наші тили,

– пояснив радник.

Він запевнив, що українське військо вже отримує озброєння, але ворог є достатньо сильним, тому потрібно протриматись певний час. Тоді захисники зможуть розбити техніку та особовий склад ворога.

"Коли буде цей злам, коли назбираємо достатньо військової міці, бо зараз є проблеми з озброєнням наступального характеру, особливо дальнього радіуса дії, й перейдемо до третьої фази війни, то звільнятимемо одним махом", – додав Смірнов.

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Зберегти життя захисників

Радник запевнив – якщо відступаємо з деяких населених пунктів, то це не означає, що віддаємо їх ворогу. Це роблять тактично, щоб зайняти кращу позицію, завдати росіянам втрат і зберегти життя наших бійців. Смірнов має довіру до військового керівництва і того, що робить Валерій Залужний, для якого головною цінністю є життя наших воїнів.

"Я точно переконаний, що це рішення є виваженим та правильним", – наголосив Смірнов.

Росія активно збільшує сили та штурмує Луганщину. Водночас у Кремлі заявили, що готові до переговорів, але їх нібито відкидає Київ. Смірнов зазначив, що окупанти бояться швидко втомитися й хочуть вийти з умовною квазіперемогою. Вони хочуть подати це для свого народу, який точно все сприйме. Це їхня стратегія з найкращого виходу з цієї ситуації.

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