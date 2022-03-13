Жодне програмне забезпечення не змоделює наслідки аварії на АЕС, які захоплені окупантами

Російські окупанти захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС, навіть не усвідомлюючи до яких наслідків це може призвести.

Про це розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

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Він підкреслив, що це небезпека не тільки для України, а й стовідсотково вона матиме транскордонний характер – є відповідні аналітичні дослідження.

На ЗАЕС розташовані 7 ядерних установок:

6 ядерних енергоблоків;

сховище для відпрацьованого ядерного палива.

Це величезний обсяг ядерного матеріалу, який зараз є безконтрольний, оскільки навіть МАГАТЕ зізналося, що втрачено контроль за ядерними матеріалами на ЗАЕС,

– сказав Олег Коріков.

Аналогічна ситуація й з Чорнобильською АЕС – там також МАГАТЕ втратило контроль за ядерними матеріалами в сховищах.

"Але МАГАТЕ не бачить за допомогою дистанційної системи віддаленого моніторингу, що там відбувається. Може статися будь-що, якщо потрапить тим, у кого хворий мозок. Цей ядерний матеріал може потрапити в будь-які руки і з ним може бути зроблено що завгодно", – підкреслив глава Державної інспекції ядерного регулювання України.

Зауважимо, що 25 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України опублікувала офіційну заяву про те, що рівень дози шкідливого гамма-випромінювання перевищив норму. Фахівці вважають, що ця зміна рівня радіації є прямим наслідком того, що велика кількість важкої військової техніки, включаючи танки та бронетехніки, перетинає сильно забруднені землі.

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