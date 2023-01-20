Жодні версії ніхто не відкидав: Клименко розповів про розслідування щодо трагедії у Броварах

Після падіння гелікоптера у Броварах триває розслідування причин цієї трагедії. У МВС кажуть, що поки що слідство не відкидає жодних раніше озвучених версій.

Про це в етері національного телемарафону заявив заступник глави МВС та виконуючий обов'язки глави відомства Ігор Клименко. Для розслідування створена відповідна слідча група, яка і з'ясовуватиме причини та обставини авіакатастрофи, яка забрала 14 життів, включно з керівництвом МВС.

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Коли будуть перші результати розслідування

Ігор Клименко розповів, що зараз під керівництвом СБУ та ДБР триває розслідування і створена відповідна слідча група, в якій працюють спеціалісти правоохоронних органів, у тому числі й Національної поліції. Слідча група працює під керівництвом Офісу генпрокурора.

Виконуючий обов'язки голови МВС відзначив, що слідча група працює плідно. Однак кили будуть перші результати розслідування – залежить від уже призначених експертих. Саме на основі їх результатів можна буде говорити про перші висновки щодо трагедії у Броварах. Клименко наголосив, що потрібно трохи зачекати.

Які версії розглядає слідство

Удень 18 січня СБУ, яке розслідує трагедію в Броварах, озвучило 3 основні версії, над якими зараз працюють правоохоронці.

порушення правил польоту;

несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення гелікоптера.

Щодо версій у суспільстві точаться палкі дискусії, однак поки триває розслідування – усі версії залишаються версіями. Однак багато громадян впевнені, що у трагедії є російський слід. У Головному управлінні розвідки Міноборони наголосили, що Росія так чи інакше винна у тому, що трапилося, адже якби не країна-агресор та розпочата нею війна, керівництво МВС не летіло б у відрядження у гарячу точку.

Нагадаємо, уранці 18 січня у Броварах упав гелікоптер, на борту якого були 10 осіб, зокрема керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським. Вертоліт упав на дитячий садок. Трагедія забрала 14 життів – усіх, хто був на борту та 4 мешканців Броварів, серед яких матір та її донька.