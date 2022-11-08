Жодних "мобіків" і "хлопків": у Росії видали нові методички

Російські "мобіки" все частіше скаржаться на командирів і владу. Ба більше, частина мобілізованих вже почали бунтувати. Аби хоч трохи "приглушити" невдоволення суспільства, загарбники роздають нові методички.

Так, окупанти видали нові методички, аби мінімізувати негативні настрої серед "мобіків". Про це повідомили в українській розвідці.

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Чергові "рекомендації" для пропагандистів

Нові вказівки роздають "журналістам" у зв'язку з високим рівнем невдоволення населення. Зокрема, окупанти закликають дотримуватися низки правил:

не розділяти мобілізованих і військовозобов'язаних, а називати всіх "воїнами" і "солдатами";

підкреслити однаковий статус мобілізованих і контрактників;

не називати мобілізованих "мобіками";

абсурдно називати українських захисників "бойовиками" та нібито "збройними формуваннями". Та й взагалі не вживати абревіатуру ЗСУ;

вибухи та партизанські диверсії не називати "хлопками";

тих, хто виїхав з держави-агресора після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називати "убєжантами" і "пєрєждунами" тощо.

В Українській розвідці наголосили, що поява таких методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві справді є. Ба більше, невдоволення серед громадян держави-агресора лише зростає.

️Керівництво РФ, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему,

– підкреслили в ГУР.



В Росії видали методички про "мобіків" / Фото з телеграму ГУР

До речі "Хай перший йде в бій": "чмобіки" жаліються на чиновників, які видали їм пластмасові каски

Російські "мобіки" бідкаються не на жарт: коротко про головне

Нещодавно росіяни почали скаржитися, що їхніх родичів – "мобіків" буквально тримають у підвалах, не годують та постійно погрожують розстрілом.

Мобілізовані постійно скаржаться на відсутність їжі, одягу, спорядження та навіть елементарного – бинтів.

В Казані сотні "мобіків" влаштували справжній бунт. Вони зробили коридор ганьби для свого командира. Окупанта лаяли та принижували. Дивіться епічне відео за цим посиланням.

Зауважимо, що "мобіки" також обурені в Криму. Зокрема, один з них розповів, що їм пообіцяли на 70% готові намети. Насправді ж нічого такого не було. Спати сказали просто неба на вулиці, а їсти не дали взагалі.

У мережі оприлюднили відео, де російські "мобіки" скаржаться на чиновників. Бідкаються, мовляв, їм взагалі видали пластмасові каски.

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