Жодних "мобіків" і "хлопків": у Росії видали нові методички
Джерело:Головне управління розвідки
Російські "мобіки" все частіше скаржаться на командирів і владу. Ба більше, частина мобілізованих вже почали бунтувати. Аби хоч трохи "приглушити" невдоволення суспільства, загарбники роздають нові методички.
Так, окупанти видали нові методички, аби мінімізувати негативні настрої серед "мобіків". Про це повідомили в українській розвідці.
Це цікаво "Снімі пагони, під***с": у Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира
Чергові "рекомендації" для пропагандистів
Нові вказівки роздають "журналістам" у зв'язку з високим рівнем невдоволення населення. Зокрема, окупанти закликають дотримуватися низки правил:
- не розділяти мобілізованих і військовозобов'язаних, а називати всіх "воїнами" і "солдатами";
- підкреслити однаковий статус мобілізованих і контрактників;
- не називати мобілізованих "мобіками";
- абсурдно називати українських захисників "бойовиками" та нібито "збройними формуваннями". Та й взагалі не вживати абревіатуру ЗСУ;
- вибухи та партизанські диверсії не називати "хлопками";
- тих, хто виїхав з держави-агресора після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називати "убєжантами" і "пєрєждунами" тощо.
В Українській розвідці наголосили, що поява таких методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві справді є. Ба більше, невдоволення серед громадян держави-агресора лише зростає.
️Керівництво РФ, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему,
– підкреслили в ГУР.
В Росії видали методички про "мобіків" / Фото з телеграму ГУР
До речі "Хай перший йде в бій": "чмобіки" жаліються на чиновників, які видали їм пластмасові каски
Російські "мобіки" бідкаються не на жарт: коротко про головне
- Нещодавно росіяни почали скаржитися, що їхніх родичів – "мобіків" буквально тримають у підвалах, не годують та постійно погрожують розстрілом.
- Мобілізовані постійно скаржаться на відсутність їжі, одягу, спорядження та навіть елементарного – бинтів.
- В Казані сотні "мобіків" влаштували справжній бунт. Вони зробили коридор ганьби для свого командира. Окупанта лаяли та принижували. Дивіться епічне відео за цим посиланням.
- Зауважимо, що "мобіки" також обурені в Криму. Зокрема, один з них розповів, що їм пообіцяли на 70% готові намети. Насправді ж нічого такого не було. Спати сказали просто неба на вулиці, а їсти не дали взагалі.
- У мережі оприлюднили відео, де російські "мобіки" скаржаться на чиновників. Бідкаються, мовляв, їм взагалі видали пластмасові каски.
Вас може зацікавити – Як російські мобілізовані влаштували бунт: дивіться відео