Жодних "викрутасів" головою: Дія спростила отримання COVID-сертифікату

Відтепер сертифікат про вакцинацію у Дії можна отримати без підтвердження через Photo ID. Це означає, що українцям більше не доведеться крутити головою та кліпати в камеру. Аби це стало можливим, потрібно оновити додаток.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі в неділю, 31 жовтня.

Читайте також Федоров розповів, чому творця фейкового додатка "Дія" взяли на стажування у Мінцифри

Як спростили отримання сертифікату

Раніше, аби отримати COVID-сертифікат, в застосунку потрібно було підписати запит на сертифікат "Дія.Підпис". Для цього використовували технологію Photo ID, фактично "підпис обличчям". Натомість на порталі використовували електронний ключ (файловий або хмарний носій).

Над чим ще працюють у Мінцифрі

Тепер потрібно лише зайти у додаток чи на портал й натиснути "Отримати сертифікат". Це все – підписувати запит на сертифікат "обличчям" не потрібно.

Федоров закликав поділитися цією інформацією з українцями, зокрема – зі знайомими старшого віку, людьми із проблемами зі зором або усім, в кого раніше виникали проблеми з підписом при спробі отримання сертифікату про вакцинацію.

Ми не змінюємо своїх принципів – будувати зручну державу. Тому готові ухвалювати рішення, шукати вихід, якщо бачимо, що це дозволить спростити процес,

– пояснив міністр.

За словами урядовця, його відомство кинуло усі сили на те, аби спростити введення даних про вакцинацію та вирішити помилки з дозами, партіями та нумерацією вакцин. Працюють і над тим, аби була можливість якісно генерувати сертифікати про одужання та результати ПЛР-тестів.