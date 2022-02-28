Жодний постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців, – Венедіктова

Російські війська вдерлися на територію України та стріляють у мирне населення. Однак жодний постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців.

Про це зявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Прокуратура продовжує робити усе можливе, аби притягнути до відповідальності кожного загарбника

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За словами Венедіктової, це також стосуватиметься керівництва держави-агресорки.

Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців,

– наголосила генпрокурорка.

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