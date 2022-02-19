При этом сам глава Кремля отказался ехать в Мюнхен. Хотя в 2007 году именно на этой конференции Владимир Путин произнес свою известную речь, которую многие считают поворотным моментом в отношениях России и Запада.

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Продлиться конференция 3 дня. Сотни мировых лидеров, политиков и представителей разных стран приезжают туда, чтобы обсудить насущные проблемы в области мировой безопасности и найти пути их решения.

России нужен не мир, а война

В 2022 году основной темой встречи станет именно Украина и российская агрессия. Президентов Украины и России, конечно, пригласили на эту встречу.

Владимир Зеленский приехать согласился, а вот Путин – не стал. При этом он даже не отправил представителя от России вместо себя.

Такое решение главы Кремля негативно восприняли многие основные участники: США, Германия и представители НАТО. Нежелание искать пути решения кризиса говорят о том, что России нужен не мир, а война.

Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Иншингер назвал отказ участвовать в конференции – ошибкой, но все же надеется, что Путин выступит по видеосвязи.

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При этом сама конференция несет скорее полуофициальный характер и необходима как раз для личных контактов между мировыми лидерами.

Почему Путин отказался от участия

Скорей всего, Путин просто закрылся в своём бункере и не собирается из него выходить, ведь кругом одни враги. Достаточно вспомнить его легендарный длинный стол на официальных встречах.



Путин и Макрон на переговорах за длинным столом / Фото пресс-служба Кремля

Однако есть одно "но". Дело в том, что в 2007 году именно на Мюнхенской конференции Путин произнес свою знаменитую речь, которая и стала отправной точкой для того кризиса между Западом и Россией, который мы наблюдаем сейчас.

В самой России эту речь Путина до сих пор выставляют как настоящий фурор, мол "Путин же вас предупреждал еще тогда, надо было его слушать и не расширять НАТО".

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Отсюда и вытекает сегодняшний отказ главы Кремля выступить перед мировыми лидерами лично.

Дело в том, что в 2007 году, коллективный Запад воспринимал Путина не просто как президента большой страны, но даже как своего союзника.

Ведь тогда даже шли разговоры о том, чтобы Россия вступила в НАТО. Однако безумная конспирология полностью поглотила российского президента.

С тех пор Путин кардинально изменил ситуацию. Спустя год после выступления Путина в Мюнхене, не НАТО, а именно Россия устроила войну с Грузией и оккупировала 20% ее территории. В 2014 Путин оккупировал Крым и устроил войну на Донбассе.

Сейчас, когда Кремль выдвигает абсолютно бредовые ультиматумы, даже в самой России понимают, что никакого фурора на Мюнхенской конференции Путин уже не произведет, ведь его образ уже окончательно превратился в сумасшедшего деда с ядерным чемоданчиком.



Фурора на Мюнхенской конференции Путин уже не произведет / Фото Getty Images

Запад не будет идти на поводу у Путина

Мюнхенская конференция по безопасности станет очередным подтверждением того, что Запад никогда не согласится идти на поводу у Путина.

План Кремля о создании современных сфер влияния на Западе не поддержит никто, ни в каком виде.

Очевидно, что своими постоянными ультиматумами Путин не только не добивается своих целей, но еще сильнее цементируется в образе сошедшего с ума диктатора.