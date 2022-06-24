Жодного вцілілого будинку: що залишилося від Попасної – моторошне відео

У Попасній, що на Луганщині, після російських атак не залишилося жодного вцілілого будинку. В мережі поширили відео, на якому показали, що сталося з містом.

Менш як хвилинного запису достатньо для розуміння того, який вигляд має російське "звільнення". Його оприлюднив 23 червня журналіст і блогер Денис Казанський.

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Який вигляд має Попасна після обстрілів

На початку там видно житловий будинок, який обстріляли з кількох сторін. У ньому були потрапляння боєприпасів у дах будівлі та помешкання людей.



Жахливі наслідки обстрілів у Попасній / Скриншот



Десь у 9-поверхівці просто розтрощені вікна, а подекуди видно й великі сліди нагару від пожеж, що почалися внаслідок влучання снарядів.



Житловий дім у Попасній після російських обстрілів / Скриншот

Була на відео й багатоповерхівка, яку розбили вщент. Від неї залишився лише каркас споруди, а все інше – вибите чи вигоріле.



Знищена багатоповерхівка в Попасній / Скриншот

Окрім цього, на відео десятки менших будівель. Серед них трапляються навіть ті, де вже немає даху або частини стін.



Російська армія зруйнувала більшість будинків Попасної / Скриншот

Жодної цілої будівлі. Просто прийшли (росіяни – 24 канал) та зруйнували ціле місто, яке жило спокійним, мирним життям. Мовою божевільних російських імперців це називається "допомога" та "звільнення",

– підсумував автор допису.

Попасна після обстрілів російської армії: дивіться відео

Яка зараз ситуація на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 23 червня повідомив, що для взяття області під контроль ворог почав підтягувати останні резерви. Хоч і нашим захисникам украй важко тримати оборону, така ситуація є позитивним сигналом.

Посадовець пояснив, що закінчення сил, які може накопичувати ворог, свідчить про його значне послаблення. Тому невдовзі наступ вдасться повністю зупинити. Проте все ж будуть тривати запеклі позиційні бої. Слід зауважити, що британська розвідка теж повідомила, що найближчими місяцями російська армія не зможе вести активний наступ.

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