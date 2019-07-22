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      Жодного обстрілу на Донбасі: бойовики дотримуються режиму тиші

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      З початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу
      З початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу / Фото 24 каналу

      На Донбасі панує тиша. Окупаційні війська Росії з початку доби, 22 липня, жодного разу не обстріляли позиції українських військових.

      У штабі Операції Об'єднаних сил також сповістили, що втрат серед бійців Збройних сил немає.

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      Українські захисники дотримуються сталого режиму припинення вогню, яке сторони погодились виконувати з опівночі 21 липня. Відповідно до угоди, як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь.

      Попри те, проросійські бойовики вчора, 21 липня, таки порушили домовленості і 1 раз обстріляли українські позиції з забороненої мінськими угодами зброї. Ворожий вогонь окупанти відкрили поблизу Хутора Вільний. На щастя, ніхто не постраждав.

       

      Попри це, на жаль, у перший день перемир'я на Донбасі двоє українських бійців підірвалися на невідомій вибухівці. Загиблі – 22-річний солдат Семен Румігін і 19-річний Микита Скітченко. Трагедія трапилась поблизу селища Щастя, коли військові виконували бойове завдання. 

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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