Жодного обстрілу на Донбасі: бойовики дотримуються режиму тиші

На Донбасі панує тиша. Окупаційні війська Росії з початку доби, 22 липня, жодного разу не обстріляли позиції українських військових.

У штабі Операції Об'єднаних сил також сповістили, що втрат серед бійців Збройних сил немає.

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Українські захисники дотримуються сталого режиму припинення вогню, яке сторони погодились виконувати з опівночі 21 липня. Відповідно до угоди, як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь.

Попри те, проросійські бойовики вчора, 21 липня, таки порушили домовленості і 1 раз обстріляли українські позиції з забороненої мінськими угодами зброї. Ворожий вогонь окупанти відкрили поблизу Хутора Вільний. На щастя, ніхто не постраждав.

Попри це, на жаль, у перший день перемир'я на Донбасі двоє українських бійців підірвалися на невідомій вибухівці. Загиблі – 22-річний солдат Семен Румігін і 19-річний Микита Скітченко. Трагедія трапилась поблизу селища Щастя, коли військові виконували бойове завдання.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 канал