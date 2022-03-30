Жорстко, але ми й живемо у жорстких умовах, – митрополит про заборону Московського патріархату

В Україні можуть заборонити Московський патріархат на тлі повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Подібна ідея є жорсткою, хоч у воєнний час ми уже живемо в жорстких умовах.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Олександр Драбинко – митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ. За його словами, саме тому ідея може бути виправданою.

До теми У Раду подали законопроєкт про повну заборону Московського патріархату в Україні

Митрополит: Патріарх Кирил благословив війну Кремля

Митрополит відзначив, що повномасштабну війну Росії проти України благословив Патріарх Кирил, який є головою релігійної організації в країні-агресорці.

Законопроєкт про заборону МП достатньо жорсткий, але і ми живемо в жорстких умовах,

– наголосив він.

Водночас церковнослужитель розповів, що не варто говорити про якийсь жаль чи жорсткість цього закону, адже ніхто не приходитиме й нікого не виганятиме з храмів.

Також митрополит зазначив, що законопроєкт не є новиною, оскільки вже був закон, який ухвалили про перейменування Московського патріархату. Проте навіть після того, як закон набрав чинності його не виконали.

"Уже минуло 9 місяців від того, коли єпархії і парафії Московського патріархату в Україні мали бути перереєстровані. Сьогодні їх просто можна було зняти з реєстрації й не потрібно було ухвалювати ніякі закони, оскільки він не виконується", – вважає він.

Митрополит висловився про заборону Московського патріархату: дивіться відео