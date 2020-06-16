Пройшов рік після побиття оператора 24 каналу Вадима Макарюка в Харкові. Справа і досі не дійшла до реального розгляду в суді.

Останнє підготовче засідання відбулося ще в лютому 2020 року, повідомляє 24 канал.

Про побиття У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

Тоді суд повернув обвинувальний акт прокуратурі через скаргу адвокатів підозрюваних. Прокурор на це подав апеляцію.

Адвокат постраждалого Сергій Перепилиця наголосив: обвинувачення є конкретним. Жодних порушень прав обвинувачених, як стверджує сторона захисту, немає.

Ми повинні якнайскоріше перейти до судового розгляду. Адже особи, які винні в цьому, повинні бути покарані,

– підкреслив він.

16 червня апеляційний суд області не знайшов недоліків у обвинуваченні. Тож справу повернуть на розгляд районного суду.

Що відомо про побиття оператора

Вадима Макарюка жорстоко побила група молодиків під час зйомки конфлікту на місцевому ринку "Барабашово": залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру, і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом.



Потерпілий оператор 24 каналу Вадим Макарюк

Внаслідок крововиливу у мозок у Вадима стався інсульт. Чоловік отримав інвалідність 2 групи. Тоді поліція затримала 4 чоловіків.