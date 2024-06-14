Погрожували завдати тілесні ушкодження: на Одещині в дитсадку жорстоко знущалися з дитини

У приватному дитячому садочку в селищі Великодолинське в Одеській області зафіксували факт жорстокого поводження з 2-річною дівчинкою. Відомо, що дитину ображали та залякували.

На ситуацію відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що звернувся до поліції.

Дивіться також Бив та цькував курсантів: ДБР вручило підозру офіцеру львівської Академії сухопутних військ

У приватному дитсадку на Одещині зафіксували жорстоке поводження з дитиною

У дописі, що шириться мережею, виявили цькування 2-річної вихованки приватного дитсадка в селищі Великодолинське, що в Одеській області. Дівчинці погрожували завдати тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували.

Дмитро Лубінець зазначив, що обурений випадком жорстокого поводження з дитиною.

За його словами, керівництво закладу не відреагувало на інцидент та проігнорувало його після звернення батьків дівчинки.

Омбудсман звернувся до Головного Управління Національної поліції в Одеській області з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв справу на особистий контроль.

Жодна дитина не може бути об'єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню,

– підкреслив Лубінець.

Деталі інциденту на Одещині: основне

У виданні "Думська" зазначається, що родичі 2-річної дівчинки звинувачують працівників приватного дитсадка в селі Великодолинське Одеської області у знущаннях з їхньої дитини.

Там повідомили, що мати розповіла в соцмережах, що після того, як дівчинка почала відвідувати дитсадок, її поведінка різко змінилася. "Дитина, яка лише нещодавно навчилася говорити, почала грубо висловлюватися, а через деякий час і зовсім відмовилася ходити до дошкільного закладу", – йдеться у повідомленні.

Щоб з'ясувати причину, мама дала донечці іграшку з диктофоном, і з'ясувала, що там дівчинку принижували, використовуючи нецензурну лексику, а також залякували та погрожували тілесними ушкодженнями.