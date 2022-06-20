У відомстві зазначили, що чоловіка засудили до довічного позбавлення волі, його спільницю – до 13 років позбавлення волі. Злочинці вже перебувають під вартою.

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Як злочинці скоїли подвійне вбивство

Слідство встановило, що напередодні злочину засуджений чоловік та його спільниця зняли в оренду квартиру на Новий рік. Вони мали жити в ній кілька днів, це було однокімнатне помешкання на Подолі. Злочинці запросили нібито для спільного відпочинку двох дівчат 2000 та 2003 років народження. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду дівчата погодилися на пропозицію.

У квартирі засуджені напали на молодих дівчат, бо вони мали мобільні телефони, недорогі прикраси та гроші. Дівчата почали чинити опір і під час цього вбивці завдали ножем 19-річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень обидві дівчини померли на місці.

3 січня підозрювані передчасно з'їхали з квартири і 4 січня власниця помешкання знайшла вбитих дівчат на балконі. 6 січня вбивць затримали на залізничному вокзалу в Одесі.

Також правоохоронці встановили, що 28 грудня 2019 року засудженні напали на ще одного мешканця столиці. ЗМІ встановили імена злочинців – раніше судимий Сергій Ксьондзик і його спільниця – Єлизавета Бершацька.

Вбивство в Туреччині

В кінці травня в турецькому курортному місті Анталії сталося інше резонансне вбивство. Чоловік жорстоко зарізав двох своїх дітей та поранив дружину. Загиблому хлопчику було лише 4 роки. Його вбитій сестричці – 6 років. Між 38-річним українцем та його дружиною спалахнула сварка. Чоловік схопив ножа та поранив жінку. А тоді вбив дітей. Жінка зуміла сховатися у ванній. Її крики почули й викликали місцеву поліцію.

Коли правоохоронці прибули на місце трагедії, вони побачили чоловіка, який сидів поряд з тілами вбитих дітей. Його вже затримали. Поранену дружину госпіталізували до місцевої лікарні.

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