Жорстокість через безсилля, – Піонтковський прокоментував обстріл Краматорська
Ворожа армія 8 квітня завдала ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську, звідти намагались евакуюватись жінки з дітьми. Такі воєнні злочини росіяни скоюють через власне безсилля.
Про це в ефірі 24 каналу заявив російській публіцист Андрій Піонтковський.
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Він припустив, що росіяни можуть вчинити ще низку воєнних злочинів, схожих на обстріл вокзалу у Краматорську. Однак це лише посилює позицію Заходу щодо тиску на Росію.
Безсильна жорстокість. Це жорстокість через усвідомлення, що вони не можуть досягти успіху на полі бою класичним воєнним зіткненням,
– пояснив Піонтковський.
Російський публіцист додав, що Збройні Сили України будуть лише підсилюватись. Крім того, бойовий дух українських воїнів набагато сильніших, ніж у росіян.
Піонтковський прокоментував обстріл вокзалу у Краматорську: дивіться відео