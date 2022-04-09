Жорстокість через безсилля, – Піонтковський прокоментував обстріл Краматорська

Ворожа армія 8 квітня завдала ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську, звідти намагались евакуюватись жінки з дітьми. Такі воєнні злочини росіяни скоюють через власне безсилля.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російській публіцист Андрій Піонтковський.

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Він припустив, що росіяни можуть вчинити ще низку воєнних злочинів, схожих на обстріл вокзалу у Краматорську. Однак це лише посилює позицію Заходу щодо тиску на Росію.

Безсильна жорстокість. Це жорстокість через усвідомлення, що вони не можуть досягти успіху на полі бою класичним воєнним зіткненням,

– пояснив Піонтковський.

Російський публіцист додав, що Збройні Сили України будуть лише підсилюватись. Крім того, бойовий дух українських воїнів набагато сильніших, ніж у росіян.

Піонтковський прокоментував обстріл вокзалу у Краматорську: дивіться відео