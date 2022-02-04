Жовтих областей незабаром не залишиться: в Україні оновили зони карантину

Станом на 4 лютого в Україн дві області перебувають у червоній зоні, ще 20 областей та місто Київ – у помаранчевій зоні. Залишилося лише дві жовті області.

Червона зона діє у двох областях

У червоній епідеміологічній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

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Водночас під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

Найменше регіонів у жовтій області

Кіровоградська та Полтавська області перебувають у жовтій зоні.

Тож, решта 20 областей та місто Київ у помаранчевому рівні поширення захворюваності.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 035 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 14 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Актуальна карта карантину в Україні /Інфографіка МОЗ

Актуальна статистика COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксували рекордну добову захворюваність від початку пандемії – захворювання підтвердили у понад 43 тисячі людей.

Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.

Загалом в країні понад 4, 2 мільйони випадків COVID-19, з яких, 100 983 – летальні.