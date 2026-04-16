Трамп, Рубіо, Папа Римський: Time назвав 100 найвпливовіших людей 2026 року

Журнал Time визначив 100 найвпливовіших людей року, серед яких – Трамп, Рубіо та навіть Папа Римський. Загалом, в категорію "лідери" потрапили 24 особи.

Американський щотижневник з 1999 року публікує такі списки, цьогорічний можна переглянути на сайті Time.

Хто потрапив у список Time?

З 24 лідерів – 11 американців. Серед них:

Президент США Дональд Трамп , який за рік ввів тарифи на десятки країн, розгорнув військові підрозділи у великих містах США. Його зовнішня політика швидко змінюється: від ударів по іранських ядерних об'єктах до ведення війни з Тегераном, від кампаній проти наркоторговців у Карибському басейні до захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Трамп змінював економіку, руйнував альянси та перекроїв межі прийнятного державного управління.

, який за рік ввів тарифи на десятки країн, розгорнув військові підрозділи у великих містах США. Його зовнішня політика швидко змінюється: від ударів по іранських ядерних об'єктах до ведення війни з Тегераном, від кампаній проти наркоторговців у Карибському басейні до захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Трамп змінював економіку, руйнував альянси та перекроїв межі прийнятного державного управління. Державний секретар та радник з питань національної безпеки Марко Рубіо . Востаннє обидві посади займав Генрі Кіссінджер, майже 50 років тому. Колишній сенатор був в епіцентрі найбільших політичних подій президентства Трампа і брав участь в усіх подіях: від Ірану до російсько-українських перемовин. Журнал називає його імовірним кандидатом від республіканців на виборах у 2028 році.

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який не має кар'єри дипломата й подібного досвіду, проте бере участь у розв'язанні найважливіших світових питань і є учасником перемовин між Росією та Україною, ініційованих Трампом.

Також до списку найвпливовіших людей року увійшли мери Нью-Йорка і Міннеаполіса, губернатор Каліфорнії, голова адміністрації Білого дому та інші американські посадовці.

Хто ще потрапив до списку найвпливовіших лідерів світу?

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні , в минулому дуже успішний банкір. Він відповідає на заяви Трампа про приєднання Канади до США, підтримує європейських союзників та лишається прихильником євроатлантичної співпраці.

, в минулому дуже успішний банкір. Він відповідає на заяви Трампа про приєднання Канади до США, підтримує європейських союзників та лишається прихильником євроатлантичної співпраці. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен , яка твердо відповідала погрозам Трампа захопити Гренландію. Вона збільшила видатки на оборону країни та активно допомагає Україні у війні з Росією.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу , який протистояв ліванській "Хезболлі", а також разом з США брав активну участь у війні з Іраном, ліквідовуючи високопосадовців Ісламської Республіки.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум . Активно протистоїть наркокартелям, щоб зупинити експорт та транзит наркотиків через країну.

Папа Римський Лев XIV – перший американець на цій посаді. Останніми тижнями обмінювався несхвальними заявами із Дональдом Трампом.

Прем'єр-міністерка Японії Такаїті Санає . Перша жінка на цій посаді. При ній Японія змінила правила експорту зброї, які трималися 80 років.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін .

. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, та інші.

Українців цього року у списку немає.

