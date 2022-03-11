Журналіст Мар’ян Кушнір постраждав через удар російських військ на Київщині
11 березня 2022 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
На Київщині постраждав журналіст Радіо Свобода. Це сталося внаслідок удару російських військ.
Відомо, що у Мар’яна Кушніра сталася контузія через ракетний удар з авіації окупантів.
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Він стався близько 3 ночі 11 березня 2022 року в Баришівці. Крім цього, є ще постраждалі, проте точна їх кількість наразі невідома. Загиблих немає.
Журналісту Радіо Свобода домедичну допомогу надали військові медики та лікарі Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.
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