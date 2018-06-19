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Журналіст розповів, як бідні прихильники Тимошенко "жертвують" мільйони для ВО "Батьківщина"

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Народна депутатка України Юлія Тимошенко
Народна депутатка України Юлія Тимошенко / news.liga.net

Змагання за посаду президента України фактично почалося, а Юлія Тимошенко дуже хоче залучити на свій бік молоде покоління та мешканців великих міст, які традиційно її не дуже підтримують, але їх голосів їй дуже бракує для перемоги.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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За словами Дмитра Гнапа, Юлія Тимошенко представила виборцям оновлену кандидатську програму під назвою: "Новий курс". Мовляв, забудьте все, що було раніше, ось вам нова і сучасна пані Юлія, яка розверне країну в іншому напрямку.

Але про який новий курс Тимошенко може йти мова, якщо вона так само як і раніше живе за високим парканом в будинку на 500 квадратних метрів. Цей маєток розташований в елітному селищі Конча-Заспа під Києвом, і оформлений на двоюрідну сестру Тимошенко,
– заявив журналіст-розслідувач.

Елітне селише Конча-Заспа під Києвом
Елітне селише Конча-Заспа під Києвом

"Хоча в двоюрідної сестри грошей для купівлі цієї розкішної нерухомості ніколи не було. І приперта до стіни питаннями журналістів, рік тому пані Юлія визнала, що цей будинок їй з чоловіком довелося свого часу записати на родичку, щоб влада Януковича його не відібрала", – сказав Дмитро Гнап.

Але після втечі Януковича минуло вже чотири роки, але Тимошенко досі не переоформлює будинок на себе, демонструючи стару звичку українських політиків приховувати володіння нерухомістю,
– наголосив журналіст-розслідувач.

Дмитро Гнап також зазначив, що претендуючи на бюджетне фінансування, партія Тимошенко повідомила, що отримала від своїх прихильників сім з половиною мільйонів гривень пожертв. "Активісти проаналізували список цих благодійників і з’ясували, що вказані в офіційному партійному звіті люди жодних коштів "Батьківщині" не жертвували", – додав він.

Нагадаємо, що під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України" на сцену вийшов невідомий чоловік. Він вручив букет політику, після чого роздягнувся до поясу.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 19 червня 2018

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
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