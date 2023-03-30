Писав про ПВК "Вагнера": ФСБ заявила про затримання журналіста Wall Street Journal

У Єкатеринбурзі російська Служба безпеки затримала репортера The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича. Його звинуватили у шпигунстві діяльності одного з підприємств ВПК країни-агресорки.

Про затримання репортера заявили у самій російській ФСБ, повідомляє 24 Канал. У своїй заяві вона підкреслила, що Гершкович нібито збирав відомості, що становлять державну таємницю, за завданням американської сторони.

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Спершу американський репортер пропав

Як повідомляють російські ЗМІ, спершу з'явилася інформація про зникнення громадянина США у Єкатеринбурзі, де той перебував кілька тижнів. Зокрема, про це розповів місцевий піарник, який супроводжував журналіста в місті, Ярослав Ширшиков.

Він повідомив, що репортер приїхав до міста, щоб написати матеріал про ПВК "Вагнера" та так звану "спецоперацію", а також про ставлення росіян до усього цього. При цьому Еван Гершкович ніде публічно про поїздку не писав.

Однак 29 березня журналіст пропав. І разом з цим з'явилася інформація, що поблизу ресторану Bukowski Grill силовики в цивільному грубо затримали людину, натягнувши їй на голову светра, та посадили в мікроавтобус. Ширшиков припустив, що це міг бути саме репортер, адже цей ресторан, у якому раніше обідали чоловіки, розташований зовсім поряд не лише з його офісом, а й поблизу офісу одного з героїв матеріалу.

Ба більше, через декілька годин, вночі 30 березня, йому зателефонували з Лондона і повідомили, що Гершкович вже добу не виходив на зв'язок із редакцією. А також підкреслили, що журналіст залишив номер місцевого піарника на випадок, якщо з ним самим щось трапиться.

Згодом в неофіційному телеграм-каналі адміністрації губернатора Свердловської області написали, що в Єкатеринбурзі таки затримали журналіста The Wall Street Journal і назвали цю ситуацію "дуже серйозною".

Проти Гершковича відкрили кримінальну справу

Згодом в ФСБ підтвердили затримання американського журналіста. Там заявили, що цим "припинили незаконну діяльність" Евана Гершковича, адже він нібито за завданням США збирав відомості про "одне з підприємств російського ВПК, які становлять держтаємницю".

Прокоментував затримання й прессекретар Путіна Пєсков. Він заявив, що журналіста нібито схопили на місці злочину.

Проти журналіста в Єкатеринбурзі уже відкрили кримінальну справу за шпигунство. Ба більше, його уже встигли доставити до Лефортівського суду та розпочати судовий процес. Як повідомили росЗМІ у суді, слідчий попросив заарештувати журналіста WSJ Гершковича у справі про шпигунство і суд таки зробив це.

Натомість у The Wall Street Journal заявили, що "глибоко стурбовані безпекою" свого журналіста. У виданні заперечили звинувачення російської служби проти нього та вимагають негайно звільнити Гершковича.

The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича,

– підкреслили у своїй заяві WSJ.

Там розповіли, що сам репортер, який живе у Росії уже близько шести років, лише розповідає про країну в московському бюро журналу. А також підкреслили, що Гершкович акредитований для роботи журналістом у Росії в МЗС країни.