Журналісти 24 каналу долучилися до всеукраїнського радіодиктанту: промовисті фото

В Україні 9 листопада відбувся традиційний щорічний радіодиктант національної єдності. Журналісти 24 каналу долучились, аби перевірити власні знання.

У 2021 році текст зачитав письменник Юрій Андрухович. Він перед початком зізнався, що хвилюється.

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24 канал долучився до радіодиктанту

Дійство розпочалося о 10:30. Назва цьогорічного диктанту, який написав та зачитав Андрухович – "Слідом за пам'яттю".

Журналісти долучилися до всеукраїнського диктанту / Фото 24 каналу

Радіодиктант національної єдності: що відомо

Радіодиктан щороку проводять у День української писемності та мови. Це свято заснували ще в листопаді 1997 року.

Взяти участь у написанні радіодиктанту можуть усі охочі. Це гарна нагода, аби з'ясувати, чи добре знаєте українську мову. До слова, якщо рівень знань бездоганний – можна навіть отримати призи.

Зазвичай переважна більшість учасників – це школярі, вчителі, держпосадовці та письменники. Однак з кожним роком акція стає все популярнішою у різних суспільних колах.

Однак з кожним роком акція стає все популярнішою у різних суспільних колах. Хто з відомих осіб писав диктант у 2020 році – дивіться тут.

Це вже 21 радіодиктант диктант, який організувоють на загальнонаціональному рівні в Україні.



Новий правопис / Інфографіка 24 каналу