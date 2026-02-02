На Троєщину – тільки в бронежилеті: журналістка пояснила причину такої появи в прямому етері

В кінці січня кореспондентка телеканалу Київ 24 Дарія Рябчун вийшла в прямий етер у касці та бронежилеті. Користувачі соцмереж звернули увагу, що відбувалося це в Деснянському районі Києва, а саме на Троєщині, яка має неоднозначну репутацію серед містян.

Українці почали масово обговорювати факт такої появи журналістки в кадрі. Згодом дівчина прокоментувала ситуацію та пояснила, що ж насправді спонукало її до такого кроку під час етеру.

До теми "Мені нравиться, як воно горить": ЗМІ пишуть, що "полтавський палій" мобілізувався до ЗСУ

Як журналістка виходила в етер з Троєщини в бронежилеті?

Під час включення в прямий етер Дарія Рябчун розповідала про розгортання пунктів обігріву на Троєщині. Нагадаємо, саме там наразі чи не найскладніша ситуація в столиці. Деякі будинки досі залишаються без опалення, тож це підвищує ризик замерзання каналізаційних труб.

Загалом інтерес до відео привернула не так тема включення, як зовнішній вигляд кореспондентки – вона була в бронежилеті й касці. Через це користувачі мережі масово жартували про нібито небезпечний район Києва.



В мережі жартували про появу журналістки в бронежилеті на Троєщині / Скриншот з мережі

Втім, дехто став на захист медійниці, зауваживши, що під час зйомки могла бути повітряна тривога, що й вимагало дотримання відповідних правил безпеки.



Українці обговорювали причину зовнішнього вигляду журналістки в етері / Скриншот з мережі

Невдовзі сама журналістка прокоментувала ситуацію. Вона пояснила, що під час включення у Києві дійсно була оголошена повітряна тривога.

У касці я була не тому, що це Троєщина, і не тому, що там "страшно". А тому, що була повітряна тривога… Тому, якщо ще раз побачите журналіста в касці, знайте – це не про район, це про наше сьогодення. А ми піклуємося про безпеку власного життя,

– зауважила Дарія.

Як журналістка пояснила бронежилет та каску під час включення з Троєщини: дивіться відео Київ 24

Як живе Київ останніми днями?