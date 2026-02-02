На Троєщину – тільки в бронежилеті: журналістка пояснила причину такої появи в прямому етері
- Журналістка Дарія Рябчун вийшла в етер на Троєщині у касці та бронежилеті.
- Її зовнішній вигляд викликав бурхливе обговорення в соцмережах.
В кінці січня кореспондентка телеканалу Київ 24 Дарія Рябчун вийшла в прямий етер у касці та бронежилеті. Користувачі соцмереж звернули увагу, що відбувалося це в Деснянському районі Києва, а саме на Троєщині, яка має неоднозначну репутацію серед містян.
Українці почали масово обговорювати факт такої появи журналістки в кадрі. Згодом дівчина прокоментувала ситуацію та пояснила, що ж насправді спонукало її до такого кроку під час етеру.
Як журналістка виходила в етер з Троєщини в бронежилеті?
Під час включення в прямий етер Дарія Рябчун розповідала про розгортання пунктів обігріву на Троєщині. Нагадаємо, саме там наразі чи не найскладніша ситуація в столиці. Деякі будинки досі залишаються без опалення, тож це підвищує ризик замерзання каналізаційних труб.
Загалом інтерес до відео привернула не так тема включення, як зовнішній вигляд кореспондентки – вона була в бронежилеті й касці. Через це користувачі мережі масово жартували про нібито небезпечний район Києва.
В мережі жартували про появу журналістки в бронежилеті на Троєщині / Скриншот з мережі
Втім, дехто став на захист медійниці, зауваживши, що під час зйомки могла бути повітряна тривога, що й вимагало дотримання відповідних правил безпеки.
Українці обговорювали причину зовнішнього вигляду журналістки в етері / Скриншот з мережі
Невдовзі сама журналістка прокоментувала ситуацію. Вона пояснила, що під час включення у Києві дійсно була оголошена повітряна тривога.
У касці я була не тому, що це Троєщина, і не тому, що там "страшно". А тому, що була повітряна тривога… Тому, якщо ще раз побачите журналіста в касці, знайте – це не про район, це про наше сьогодення. А ми піклуємося про безпеку власного життя,
– зауважила Дарія.
Як живе Київ останніми днями?
Нещодавно в київському метрополітені через аварійне знеструмлення, викликане масштабним збоєм в енергосистемі, тимчасово припинився рух поїздів. Деякі з них зупинилися просто посеред тунелів між станціями. Для проведення рятувальної операції залучили підрозділи ДСНС, які спільно з правоохоронцями вивели з вагонів 481 пасажира.
Окрім того, у столиці 2 лютого прорвало труби поблизу станції метро "Політехнічний інститут", через що патрульна поліція перекрила рух на одній з вулиць. Ситуацію значно ускладнила морозна погода, адже вода, що виливалася просто на дороги, перетворювалася на лід через сильний мороз.