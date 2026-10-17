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24 Канал Новини України Там до 50 дітей: скільки людей живе в Олешках та Голій Пристані, які заблоковані окупантами
17 жовтня, 11:25
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Там до 50 дітей: скільки людей живе в Олешках та Голій Пристані, які заблоковані окупантами

Петро Синєокий

Російські окупанти не дають можливості евакуюватися мешканцям Олешок та Голої Пристані на лівобережжі Херсонщини. Там досі проживає значна кількість людей.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, росіяни розповідають, що намагаються евакуювати мешканців. Однак нічого такого там не відбувається. Виходи досі заблоковані.

Скільки людей живе в Олешках та Голій Пристані?

Як наголосила Вірлич, конкретних даних, скільки людей зараз проживає в Олешках та Голій Пристані, немає. За попередньою інформацією, близько 2000 людей зараз перебувають в Олешках, серед них – 35-50 дітей. В Голій Пристані заблоковані близько 4000 людей.

В Олешках не працюють окупаційні структури. В Голій Пристані вони намагаються подавати якусь активність. В містах немає електрики та системного постачання води. Люди користуються водою з криниць або йдуть в сусідні села набрати її разом з продуктами.

Люди намагаються менше пересуватися, адже Олешки заміновані росіянами. Пересуватися обома містами небезпечно, бо росіяни полюють дронами. Можуть обстріляти з мінометів та артилерії. Там майже немає зв'язку. Він з'являється лише при виході з громади,
– зауважила Вірлич.

Журналістка розповіла, що відбувається в Олешках та Голій Пристані: дивіться відео 24 Каналу

Загалом росіяни використовують все лівобережжя Херсонщини як військову базу. Переважно вони дислокуються в Скадовському та Генічеському районах. Також їхні підрозділи перебувають біля тих самих Олешок та Голої Пристані. 

Додамо, Сили оборони України вже провели низку операцій на лівобережжі Херсонщини. Вони скинули з дронів кілька тонн продуктів. Росіяни відверто знущаються там з мирного населення та не дають можливості організувати евакуацію.

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