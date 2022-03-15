Журналістці, яка в ефірі росТБ вийшла з антивоєнним плакатом, призначили покарання

Останкінський суд оголосив вирок у справі редакторки "Первого канала" Марини Овсяннікової, яка вийшла в прямий ефір з антивоєнним плакатом. Жінку оштрафували на 30 тисяч рублів.

Російські ЗМІ повідомляють, що Овсяннікову визнали винною за частиною 2 статті 20 адміністративного кодексу Росії "Організація неузгодженої акції". 24 канал передає деталі.

Детальніше У прямому ефірі пропагандистського каналу з'явилася редакторка з плакатом "Ні війні": відеофакт

За прояв непокори терористичній владі у вигляді протестного плакату у прямому ефірі пропагандистського каналу Марина Овсяннікова отримала штраф у розмірі 30 тисяч рублів – за офіційним курсом російського Нацбанку це наразі близько 265 доларів.

Деякі російські ЗМІ разом з тим заявляють, що редакторку "Первого канала" судили не за антивоєнний плакат, а за заздалегідь записане відеозвернення, у якому вона засудила війну Росії проти України.

Додамо, що після виходу з судової зали редакторка "Первого канала" розповіла, що провела майже 2 доби без сну, а її допит тривав 14 годин.

До слова, окрім штрафу, з'явилась інформація, що Міністерство юстиції Росії визнало Марину Овсяннікову іноземним агентом.

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