Зі мною сталось найстрашніше, що може бути з водієм, – Ніколаєнко підтвердив, що збив людину

Народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП і збив людину. Він запевнив, що усіляко сприятиме слідчим діям.

Смертельна ДТП сталася 3 листопада на трасі Київ – Чоп у Житомирській області. Під час аварії загинула 18-річна дівчина.

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Ніколаєнко зізнався, що став учасником смертельної ДТП

Народний депутат підтвердив, що збив людину на трасі Київ – Чоп. Він наголосив, що потрапив у найстрашнішу ситуацію, яка може статися із водієм.

На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ…

– написав Ніколаєнко.

Він наголосив, що усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР. Крім того, нардеп планує добровільно пройти усі необхідні експертизи. Ніколаєнко також підкреслив, що був тверезим за кермом, дотримувався правил дорожнього руху, але "трагедії уникнути не вдалося".

Нардеп висловив щирі співчуття близьким і рідним дівчини, яка загинула унаслідок аварії.

"Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…" – додав нардеп, коментуючи смертельну ДТП.

Що відомо про Ніколаєнка Андрій Ніколаєнко – народний депутат України, член політичної партії ВО "Батьківщина". Родом із міста Фастів, Київської області. Освіту отримав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, також навчався у Сеулі. Політичну кар'єру почав у 2002 році з посади аташе й третього секретаря Посольства України в Республіці Корея. У 2008 – 2009 роках був помічником-консультантом народних депутатів України від "Партії регіонів" Юрія Каракая і Сергія Ларіна. У 2010 – 2013 роках працював у Кіровоградській ОВА, обіймаючи посади заступника голови й першого заступника голови адміністрації, а з 9 січня 2013 року до 2 березня 2014 року – був головою ОВА. Після цього перейшов у Донецьку ОВА, де також обійняв посаду першого заступника голови. У 2015 році став головою ради директорів ТОВ "Велта". З 2017 року – очолює політичну партію "Основа". У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від ВО "Батьківщина", член однойменної фракції. Ніколаєнко також є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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