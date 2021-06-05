Зі закритої для перельотів Білорусі у Рівне транспортували українця: фото

У ніч на суботу, 5 червня, в Україну з Білорусі повернули мешканця Рівного. Він перебував у Мінську на лікуванні.
Глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль зазначив, що чоловік не міг потрапити додому через скасування авіасполучення.
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Сьогодні вночі допомогли повернутися із Білорусі нашому земляку. Мешканець Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології через серйозні проблеми зі здоров'ям,
– написав очільник ОДА.
Чиновник зазначив, що мешканця Рівного доправили в Україну за допомогою реанімобіля.
З Білорусі у Рівне транспортували українця / Фото з фейсбуку Віталія Коваля
Україна закрила небо для Білорусі: головне
- 25 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. А з 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються. Це рішення ухвалив Кабмін 25 травня. Раніше між країнами виконувалося 65 рейсів на тиждень.
- Також заборонено здійснення польотів в білоруському повітряному просторі українськими авіакомпаніями. Такі обмеження ввели після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.