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      Зигзагами і по зустрічній: в Одесі водій-порушник відчайдушно втікав від поліції – відео

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      Поліція влаштувала погоню за водієм-порушником в Одесі
      Поліція влаштувала погоню за водієм-порушником в Одесі / Кадр з відео

      В Одесі поліція влаштувала справжню погоню за водієм, який порушив правила дорожнього руху і ледь не збив пішохода.

      Відповідне відео патрульна поліція Одеської області оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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      Інцидент трапився ввечері у неділю, 28 жовтня, на вулиці Водопровідній.

      Поліцейські помітили автомобіль Nissan, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху і їхав зустрічною смугою, ще й без увімкнених фар.

      Вимогу патрульних зупинитись водій-порушник проігнорував, а навпаки – додав швидкості і почав втікати.

      На відео з реєстратора поліцейських видно, як під час спроби втечі Nissan зухвало їде зустрічною смугою, вдається до небезпечних маневрів, а на одній з вулиць ледь не збив пішохода.

      Правоохоронці були змушені застосувати зброю – здійснили 4 постріли по колесах. Водій Nissan не впорався з керуванням і врізався в паркан.

      Дивіться відео, як поліція в Одесі переслідує водія-порушника:

      До слова, напередодні надзвичайна ситуація сталась в аеропорту Одеси. Там задимівся літак, який мав здійснювати рейс до Дубая.

      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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