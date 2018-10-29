Зигзагами і по зустрічній: в Одесі водій-порушник відчайдушно втікав від поліції – відео

В Одесі поліція влаштувала справжню погоню за водієм, який порушив правила дорожнього руху і ледь не збив пішохода.

Відповідне відео патрульна поліція Одеської області оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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Інцидент трапився ввечері у неділю, 28 жовтня, на вулиці Водопровідній.

Поліцейські помітили автомобіль Nissan, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху і їхав зустрічною смугою, ще й без увімкнених фар.

Вимогу патрульних зупинитись водій-порушник проігнорував, а навпаки – додав швидкості і почав втікати.

На відео з реєстратора поліцейських видно, як під час спроби втечі Nissan зухвало їде зустрічною смугою, вдається до небезпечних маневрів, а на одній з вулиць ледь не збив пішохода.

Правоохоронці були змушені застосувати зброю – здійснили 4 постріли по колесах. Водій Nissan не впорався з керуванням і врізався в паркан.

Дивіться відео, як поліція в Одесі переслідує водія-порушника:

До слова, напередодні надзвичайна ситуація сталась в аеропорту Одеси. Там задимівся літак, який мав здійснювати рейс до Дубая.