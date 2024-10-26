Якою буде зима на тимчасово окупованих територіях

Частина українських територій, зокрема на Луганщині й Донеччині практично знищена через постійні бойові дії. Велика кількість окупованих міст і сіл досі не відновлена, а ситуація з роботою критичної інфраструктури є дуже складною.

Обговорюючи комунальну сферу на окупованих територіях, варто розуміти, що ситуація всюди дуже важка. Як розповів 24 Каналу співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, є критичні проблеми з опаленням і водопостачанням.

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Якщо говоримо про водопостачання, то така проблема є на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької областей. Якщо про опалення, то тут дуже складно в місцях активізації бойових дій, зокрема на Луганщині та Донеччині.

Наприклад, в окупованому Маріуполі, Попасні, Сєвєродонецьку, Волновасі води немає на постійній основі. Водогін, який так рекламували загарбники, нічого не дав.

Там вода у людей з'являється два дні на тиждень по дві години, тобто кількість води обмежена. На дев'ятий поверх вона не витягує. То як тоді можна запустити енергосистему,

– сказав Павло Лисянський.

У містах, в яких велися бойові дії і які були захоплені, окупанти повністю провалили опалювальний сезон. Якщо не викачувати й не закачувати воду, не проводити ремонти, то труби тріскають. Упродовж 2024 року злочинна влада ніяких планових ремонтів не проводила.

Відповідно про підготовку до опального сезону навіть не варто говорити. Через це люди активно виїжджають з окупованих міст. Це ми можемо бачити по Енергодарі,

– зауважив Павло Лисянський.

До війни в цьому місті повноцінно працювала Запорізька атомна електростанція. Там завжди була вода, робота у людей. Але навіть згідно з внутрішніми документами окупантів, населення Енергодару зменшилась на 65%.

Це показник того, як на окупованій території ведуться справи. Росіяни не справляються, хоча вони й не ставили собі за мету розв'язати ці питання. Їм вигідно, щоб люди виїжджали, щоб поселяти на їхні квартири росіян. А в ЗМІ окупанти доповідатимуть, що нібито все готове до опалювального сезону.