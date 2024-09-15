Зінченко не потрапив до заявки на матч проти Тоттенхема: в Арсеналі назвали причину

У неділю, 15 вересня, в Англії відбуваються матчі 4-го туру АПЛ. У центральному поєдинку зійдуться лондонські Тоттенхем та Арсенал.

Напередодні битви Північного Лондона тренерський штаб "канонірів" оголосив стартовий склад. У ньому не знайшлося місця українському легіонеру Олександру Зінченку.

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Чому не зіграє Зінченко

Ба більше, українець не потрапив навіть до заявки на поєдинок з Тоттенхемом. За інформацією Арсеналу, Зінченко знову травмувався. Захисника турбує литковий м'яз.

Зазначимо, що у поточному сезоні Олександр вдруге опинився поза заявкою. У 2-му турі гравець збірної України пропустив поєдинок з Астон Віллою (2:0).

Наразі Зінченко відіграв два матчі за "канонірів": з Вулверхемптоном (2:0) та Брайтоном (1:1). Однак у жодному з них він не зіграв повний ігровий час.

До слова. Матч Тоттенхем – Арсенал пройде у Лондоні на "Тоттенхем Хотспур Стедіум". Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Після трьох зіграних турів Арсенал набрав сім пунктів та знаходиться на четвертому рядку таблиці. Тоттенхем у трьох матчах заробив лише 4 бали та займає 10-те місце.