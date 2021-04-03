Зірка "Школи" Василенко, якій "краще здохнути в Росії", потрапила у базу "Миротворця"

Акторка і блогерка Ліза Василенко потрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. В інтерв'ю для російського каналу "Пушка" Василенко повідомила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні".

На сайті "Миротворець" мовиться, що Василенко – провокатор. Вона взяла участь в інформаційних провокаціях Росії (країна-агресор) проти України. Окрім того, акторка заперечила російську агресію.

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За словами Василенко, "Україна з Росією сру*ься, і чомусь приплітають до цього інших людей, що не мають до конфлікту жодного стосунку".

Сама блогерка вже давно переїхала до Москви, щоб будувати кар'єру у домі тіктокерів Xo Team House.

Василенко наголосила: Росія дає набагато більше можливостей для успіху. Блогерка заявила, що начебто "в Україні немає що робити, а там – багато можливостей".

Дівчина переконана, що у Росію варто їхати ще й тому, що "там платять більше".

Підсумувала свій спіч зірка "Школи" словами "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".

Хто така Ліза Василенко