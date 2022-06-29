Зіткнення неминуче, – політолог пояснив, чому Росія не наважується розв'язати війну проти НАТО

Росія постійно повторює, що війну чи то "спецоперацію" вона веде не лише проти України, а й проти усього НАТО. Ці заяви абсурдні, але Заходу варто розуміти, що Росія справді вважає, що так бореться з ними за світове панування.

Зараз Україна захищає спокій Альянсу

Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. Він зауважив, що через це від успішності оборони з боку України в цій війні залежить, зокрема, спокій самого НАТО.

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Політолог вважає, що НАТО має активніше включатися в процес оборонної підтримки України, щоб це було цілісною позицією всього Альянсу, а не ініціативою окремих держав-членів. НАТО має на це ресурси, до того ж така допомога відповідає їхнім інтересам.

Росія вже давно перейшла до погроз державам, що є членами Альянсу, і чи не єдиною причиною, чому вона не перейшла від погроз до конкретних агресивних дій, є те, що Україна фактично відтягнула на себе всю боєздатну російську армію.

Насамперед мова йде про можливий удар Росії по Литві чи Естонії, яким росіяни постійно погрожують. Ба більше, вони, так само як і Україну, розглядають ці держави як частину своєї великої "імперії", яку потрібно повернути до свого складу.

Ми повинні розуміти, що загрози з боку Росії – комплексні й не зводяться виключно до того, що вони можуть оголосити якусь умовну "спецоперацію" на території Литви,

– зауважив Олещук.

За його словами, нікуди не поділася проблема шантажу за допомогою енергетичних ресурсів. І з цим викликом члени НАТО зіткнуться напевне, бо так чи інакше ці ресурси зараз – така ж зброя в руках Росії.

Ще однією звичною для російських агресорів зброєю є тероризм різного масштабу.

"Усі пам'ятають, як Росія, наприклад, здійснювала отруєння на території країн НАТО, і це були поодинокі приклади. Але що їм заважає організувати який-небудь теракт за допомогою хімічної зброї?", – риторично запитує політолог.

Росія захоче помсти за провали у війні

Він переконаний, що в міру того, як Росія не зможе реалізовувати цілі війни в Україні, вона може переходити до помсти.

Наприклад, терор, який вони зараз розгорнули на території України шляхом ракетних обстрілів – це так само прояв проблем на фронті. Ніхто не може гарантувати, що вони не перейдуть до помсти державам НАТО,

– вважає експерт.

Разом з тим, йдеться не про пряму військову військову агресію, адже росіяни все ж не самогубці. Їм нічого не завадить організовувати теракти чи вигадувати якісь інші прояви гібридної агресії. Зрештою, викликів дуже багато – різноманітні кібератаки, припинення постачання тих самих енергоресурсів.

Як каже Олещук, НАТО не варто думати, що вони сховалися, наприклад за Україною, і в них буде добре, поки Україна чинить опір. У своїй риториці Росія постійно погрожує завдавати ударів по центрах ухвалення рішень.

"Але в їхній викривленій свідомості центрів ухвалення рішень у світовому масштабі існує буквально декілька – вони, НАТО та Китай ухвалюють усі рішення в цьому світі. Абсолютно очевидно, що для них центр ухвалення рішень – це першою чергою НАТО", – пояснив політолог.

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Через це Олещук вважає неминучим зіткнення Росії та НАТО у тій або іншій формі. І для Альянсу, за його словами, набагато краще підійти до цього зіткнення максимально готовими. Бо коли Росія буде все більше і більше відчувати, що вона програє війну в Україні, вона буде виходити на нові й нові масштаби терору.

Абсолютно не факт, що цей терор не буде поширений зокрема й на держави-члени НАТО,

– підсумував він.

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