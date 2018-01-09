Зізнання не було, – Аброськін про підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської не зізнався у злочині. Поліція вважає його затримання обґрунтованим завдяки зібраному масиву речових доказів.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Як відомо, 8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Однак у поліції поки не називають імені затриманого. При цьому, за даними джерел, підозрюваним у вбивстві Ірини Ноздровської є Юрій Россошанський – батько Дмитра Россошанського, який на смерть збив на автомобілі сестру Ірини Світлану Сапатінську.

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"Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного. Під час бесіди після затримання я особисто спілкувався з особою, яку ми обґрунтовано підозрюємо у скоєнні злочину. Людина не розкаюється у скоєнному й не збирається каятися", – зазначив Аброськін.

Він також розкритикував "фахівців", які продовжують надавати свої поради, як має поводитися поліція.

"Розкриття злочинів – це надважка робота по зібранню речових доказів, відтворенню обставин злочину, встановленню особи, яка скоїла його, та подальше затримання. Не можна затримувати людину, бо "хтось щось чув та додумав", – наголосив заступник голови Нацполіції.

Декілька слів по затриманню підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мов... Опубліковано Vyacheslav Abroskin 8 січня 2018 р.

Нагадаємо, тіло Ірини Ноздровської знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. Зникла ж правозахисниця 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Саме Ноздровська домоглася, аби Дмитра Россошанського посадили на сім років. Поховають Ірину Ноздровську у її рідному селі Демидів, що під Києвом, 9 січня.