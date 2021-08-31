Адміністрація парку закликала допомогти встановити особи руйнівників, щоб притягнути їх до відповідальності. Згодом у мережі оприлюднили відео цього хуліганства.

Раніше Банда дітей розтрощила ігрові автомати на Одещині: відео хуліганства

Люди їм не перешкоджали

Двоє парубків почали руйнувати смітники після 11 години вечора. Вони йшли та нищили кожну корзину, яка траплялася їм на очі.

Слід зазначити, що в цей момент у парку були інші люди. На відео видно, що правопорушення щонайменше 2 рази відбувалося при свідках. Проте вони жодним чином не намагалися зупинити руйнування комунальної власності.

В адміністрації парку також закликали не залишатися осторонь, коли таке трапляється. Можна, як мінімум, скористатися пунктом екстреного зв’язку, який є в парку.

Хлопці руйнують смітники в харківському парку: дивіться відео сторінки Gagarin Park

Схожий випадок у місті

23 липня повідомили, що на площі Поезії в Харкові компанія підлітків на підпитку влаштувала гармидер. Спершу молоді люди зсунули кілька лавочок до однієї.

Проте на цьому вони не зупинилися. Юнаки розмалювали їх маркерами. Після цього компанія зламала контейнер для прибирання за собаками та сфотографувалася з ним.