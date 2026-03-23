Росія підняла в повітря Ту-95МС: яка загроза і скільки бортів зараз у небі
- Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести крилаті ракети
- Ракети Х-101/Х-555/Х-55 зазвичай застосовують для масованих ракетних ударів по Україні.
У ніч на 24 березня російські військові підняли у повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Зауважимо, що вищезгадані ракети ворог здебільшого застосовує під час масованих ракетних ударів по Україні.
Що відомо про підняття стратегічної авіації Росії?
Спершу моніторингові канали повідомили про зліт у повітря щонайменше двох бортів Ту-95МС, зазначивши, що кількість бортів та орієнтовний час входження ракет у повітряний простір ракет уточнять пізніше.
"Курс Південно-східний у напрямку Каспійського регіону Росії. У разі бойового вильоту входження до Саратовської області від 03:00. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", – ідеться у повідомленні.
Пізніше повідомили про зліт ще чотрьох бортів, загальна кількість зросла до 6. Згодом відповідну інформацію про підняття підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника! Можливе застосування крилатих ракет! Не ігноруйте тривогу,
– написали там.
Довідково. Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником, який здатний нести крилаті ракети великої дальністю. Здатний летіти на відстань до 13 тисяч кілометрів, і може перебувати в повітрі тривалий час.
Про що попереджали раніше?
Увечері 23 березня моніторингові канали повідомляли про передислокацію, а також підготовку стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, зокрема, на військовій авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області.
"Впродовж поточної доби ворог виконав передислокацію бортів стратегічної авіації Росії в межах східного, центрального та західного регіонів, ймовірно з метою спорядження крилатими ракетами", – наголошували там.
Зокрема, там вказували про передислокацію двох бортів Ту-95МС на аеродром "Енгельс" з аеродрому "Українка", одного борта на аеродром "Оленья" з "Енгельсу", а також переміщення одного Ту-95МС до "Оленьї".
До слова, незадовго до цього очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук попереджала, що також є попередня інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів саме по західних областях України
Що відомо про попередні масовані атаки?
14 березня ворог застосував дві протикорабельні ракети "Циркон", 13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 25 крилатих ракет "Калібр", 24 крилаті ракети Х-101, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 430 ударних БпЛА.
Ще 26 лютого росіяни запускали 2 протикорабельні ракети "Циркон", 11 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69, а також 420 ударних безпілотників різних типів.