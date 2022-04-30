Злітну смугу на Одещині, яку розгромили окупанти, будували 5 років: обіцяють відновити

Окупанти ракетним ударом розгромили злітно-посадкову смугу на Одещині. Влада повідомила, що все відновить.

Відповідну інформацію повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Про це він написав ввечері 30 квітня після атаки, яку окупанти здійснили у цей же день орієнтовно о 18:30.

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Влада обіцяє відновити злітно-посадкову смугу, яку атакував ворог

Мер міста розповів, що смугу будували 5 років, натомість 10 років тривала робота над реалізацією проєкту. Відкриття сучасної злітно-посадкової смуги у 2021 році стало подією навіть не національного, а світового масштабу.

Одеса вийшла на новий рівень розвитку – як із погляду інфраструктури, так і туризму. Завдяки новій смузі, ми чекали на колосальний приплив туристів з усього світу, а натомість отримали сьогодні ракетний удар,

– повідомив Труханов.

Мер пояснив, що Одеса – це не те місто, яке здається перед труднощами.

"Ми обов'язково відновимо смугу після нашої перемоги, а до нас приїде ще більше туристів", – запевнив Труханов.

Що відомо про атаку на злітно-посадкову смугу на Одещині

Орієнтовно о 18:30 окупанти пошкодили злітно-посадкову смугу на Одещині.

На жаль, після цього вона вже стала непридатною для використання. Проте людей попереджають, що дані про бойові дії підлягають узгодженню з військовим командуванням. Тому всіх, кому відомі деталі цього удару ворога, закликали протягом певного часу не поширювати їх.

Попередньо, влада не повідомляла про кількість жертв чи поранених.

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