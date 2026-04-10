"Пароль", "Адольф" і "К*рва мати": сотні паролів уряду Угорщини опинилися у мережі, – Bellingcat

Майже 800 електронних адрес угорського уряду разом із паролями опинилися у відкритому доступі в мережі. Серед цих паролів були дуже прості або легковгадувані, як, наприклад, "пароль", "адольф" і "к*рва мати".

Про це йдеться у матеріалі Bellingcat.

Які паролі угорського уряду опинилися у мережі?

За даними журналістів, витоки зачепили 12 із 13 міністерств Угорщини. У деяких випадках було розкрито конфіденційні дані військових і держслужбовців, які працюють за кордоном.

Серед постраждалих – високопоставлений офіцер, відповідальний за інформаційну безпеку, координатор з боротьби з тероризмом у МЗС та співробітник, який займався виявленням гібридних загроз.

Розслідування оприлюднили напередодні виборів в Угорщині, на яких вирішується, чи стане Віктор Орбан прем'єр-міністром Угорщини вп'яте.

Це не перший подібний інцидент. Ще у 2022 році журналісти повідомляли, що російські спецслужби отримали доступ до мережі МЗС Угорщини, включно з внутрішніми каналами зв'язку. Попри заперечення влади, згодом з'явилися дані, що тисячі комп'ютерів і серверів були вразливими до атак.

За новим аналізом, загалом виявлено 795 унікальних комбінацій email і паролів у базах витоків даних. Найбільше постраждали міністерства, що відповідають за внутрішні справи, оборону, зовнішню політику та економіку.

Водночас експерти наголошують: мова не про складні кібератаки, а про банальні порушення цифрової безпеки. Працівники часто використовували прості паролі або ті самі комбінації для сторонніх сайтів – зокрема для реєстрації на сервісах знайомств, музики чи спорту.

Які паролі використовували угорські урядовці?

Серед паролів, які використовували співробітники, траплялися доволі прості варіанти на кшталт "Arsenal" і "Paprika", а іноді комбінації складалися лише з трьох-чотирьох літер.

Один зі старших посадовців пенітенціарної служби користувався паролем "adolf". Після того як він потрапив до баз витоків, його двічі змінювали – спочатку на п'ятизначне число, а згодом на ім'я домашнього улюбленця. Втім, і нові паролі з часом також опинилися у відкритому доступі.

У Міністерстві оборони Угорщини бригадний генерал застосував як пароль шестилітерне прізвисько, утворене від власного імені, під час реєстрації на кінофестиваль.

Водночас полковник, який працював у сфері інформаційної безпеки, обрав пароль "FrankLampard" – на честь англійського футбольного тренера. Ще один високопоставлений представник угорської делегації при НАТО використовував пароль, що перекладається як "миленький".

В інших міністерствах також фіксувалися подібні випадки: працівники вигадували паролі на зразок "porsche911", "frogger", "Batman2013", "Kurvaanyad1" (приблизно перекладається як "к*рва мати") або різні варіації слова "password".

Крім того, у витоках містилися телефонні номери, адреси, дати народження та IP-адреси – дані, які можуть становити серйозну загрозу безпеці.

Аналіз також показав, що щонайменше 97 комп'ютерів у державних установах були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке викрадає логіни та паролі. Частина цих інцидентів зафіксована зовсім нещодавно.

Журналісти звернулися за коментарем до уряду Угорщини та офісу прем'єра, однак відповіді не отримали.

Експерти вказують, що проблема полягає у відсутності базових заходів безпеки. Зокрема, у державних структурах не завжди використовують складні унікальні паролі та багатофакторну автентифікацію, що робить системи вразливими до фішингових атак і зламів.

За словами фахівців, навіть один скомпрометований пароль може відкрити доступ до внутрішніх урядових систем і створити ризики для національної безпеки.

