Після зливи в Харкові на місцевому ринку плавали на надувному фламінго: курйозне відео
Внаслідок сильної зливи місцевий ринок Харкова "Барабашово" опинився під водою. Мережею шириться відео, як винахідливі підприємці плавали на надувному фламінго.
Відео з затопленого ринку опублікували харків'яни у телеграм-каналах свого міста, пише 24 канал.
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Напередодні сильні дощі затопили вулиці Харкова. Постраждав і місцевий ринок "Барабашово".
Як повідомляє телеграм-канал "Netipichnyi_Kharkov" внаслідок негоди всі магазини затопило, відповідно – зіпсувався й товар. Проте деякі підприємці вирішили вийти з ситуації – взяли надувного фламінго і плавали на ньому.
"На "Барабашово" всі магазини затоплено, товар зіпсовано, але підприємці не втрачають оптимізму", – підписали відео в мережі.
Дивіться відео: на ринку Харкова плавають на надувному фламінго
Дивіться відео: на ринку Харкова плавають на надувному фламінго
А на телеграм-каналі "ХС Харьков" з'явилося відео, як мешканці Харкова плавають на надувному матраці просто посеред вулиці міста.
Дивіться відео: під час зливи у Харкові вирішили поплавати на надувному матраці
Телеграм "Харьков 1654" опублікував відео, де авто проїжджає поміж рядами на ринку "Барабашово" і потопає в воді.
Дивіться відео: вулиці Харкова потопають у воді
Внаслідок сильної зливи деякі авто просто йшли під воду.
Що відомо про наслідки негоди в Україні:
- Одразу два міста в Україні опинились у воді через негоду. Напередодні сильні дощі затопили вулиці Харкова та Запоріжжя. У деяких місцях води було взагалі по коліна, вона заблокувала автотранспорт.
- Не впоралась із такою сильною зливою і каналізація Харкова. Там автошляхи у середмісті на кілька годин опинились під водою.
- Загалом синоптики прогнозують дощі до кінця тижня майже по всій Україні. Потерпатиме від них Київщина та столиця, Схід і навіть Південь країни. Хмарно, але без опадів буде на Заході.