Внаслідок сильної зливи місцевий ринок Харкова "Барабашово" опинився під водою. Мережею шириться відео, як винахідливі підприємці плавали на надувному фламінго.

Відео з затопленого ринку опублікували харків'яни у телеграм-каналах свого міста, пише 24 канал.

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Напередодні сильні дощі затопили вулиці Харкова. Постраждав і місцевий ринок "Барабашово".

Як повідомляє телеграм-канал "Netipichnyi_Kharkov" внаслідок негоди всі магазини затопило, відповідно – зіпсувався й товар. Проте деякі підприємці вирішили вийти з ситуації – взяли надувного фламінго і плавали на ньому.

"На "Барабашово" всі магазини затоплено, товар зіпсовано, але підприємці не втрачають оптимізму", – підписали відео в мережі.

Дивіться відео: на ринку Харкова плавають на надувному фламінго

Дивіться відео: на ринку Харкова плавають на надувному фламінго

А на телеграм-каналі "ХС Харьков" з'явилося відео, як мешканці Харкова плавають на надувному матраці просто посеред вулиці міста.

Дивіться відео: під час зливи у Харкові вирішили поплавати на надувному матраці

Телеграм "Харьков 1654" опублікував відео, де авто проїжджає поміж рядами на ринку "Барабашово" і потопає в воді.

Дивіться відео: вулиці Харкова потопають у воді

Внаслідок сильної зливи деякі авто просто йшли під воду.

Що відомо про наслідки негоди в Україні: