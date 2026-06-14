Блискавка влучила в Останкінську телевежу: Москву накрила потужна злива

У деяких районах Москви за добу випало 160 відсотків місячної норми опадів. Російська столиця не спаравляється з негодою.

Росіяни у соцмережах діляться фото та відео наслідків зливи. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається в Москві?

За словами очевидців, через зливу затопило частину центру. На численних кадрах видно, як тонуть автомобілі. В магазинах протікають дахи, через що стаються потопи.

В Москві тонуть навіть автобуси: дивіться відео

В деяких місцях через дощі почав вздуватися асфальт.

Російські дороги не витримують негоди: дивіться відео

В столиці країни-агресорки помаранчевий рівень небезпеки. Швидкість вітру була до 17 метрів на секунду.



Блискавка влучила в Останкінську вежу / Фото з пропагандистських каналів



Мешканці Росії публікують фото негоди / Фото з пропагандистських каналів

Місцеві ЗМІ повідомляють про 300 бригад та 290 одиниць техніки.

Блискавки б'ють по будівлях в столиці країни-агресорки: дивіться відео