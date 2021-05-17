Зливав інформацію російським спецслужбам: у Польщі затримали шпигуна

У Польщі співробітники агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Сталося це ще 5 травня 2021 року.

Як встановили правоохоронці, 43-річний чоловік, який має громадянство Польщі, зливав російським спецслужбам цінну інформацію.

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За попередніми даними, чоловік виконував доручені завдання, зокрема й надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали щодо військових польських організацій і громадян. Мовиться про дані, які могли зашкодити Польщі та стати козирем для Росії.

Правоохоронці вже провели обшуки та допитали свідків події. Наразі розслідування справи триває і значна частина матеріалів засекречена.

Чоловік визнав себе винним за висунутими звинуваченнями.

Розслідування проводиться управлінням агентства внутрішньої безпеки в Білостоці під контролем Мазовецького управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією та Національної прокуратури у Варшаві.